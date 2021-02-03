Турецький Ізмір накрили найбільші за 26 років паводки: є жертви – фото

Негода накрила Ізмір, що на заході Туреччини. Рясні опади призвели до паводків та селей у регіоні. Багато будинків та підприємств затоплені.

Джерело: CNN Türk

Внаслідок негоди загинули щонайменше 2 людей. Наразі триває рятувальна операція, у мікрорайоні Мендерес району Йенікьой розпочалася евакувація.

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Чому сталася повінь

Повінь спричинили рясні опади, які випали у регіоні напередодні. Таких масштабних паводків там не було впродовж останніх 26 років. Води настільки багато, що деякі магазини вона заповнила аж до стелі.

Наслідки повені у турецькому Ізмірі / Фото Hürriyet

Проливні дощі спричинили повені, заблокувавши основні артерії у центрі міста та прилеглих районах – Аліана, Фоча та Дікілі. Рух на дорогах також ускладнений, це провокує затори у години пік.

Місцеві водосховища повністю заповнені, через це, аби розв'язати проблему, вирішили здійснювати контрольоване скидання води.

За інформацією влади, 2 лютого лише за 8 годин у Ізмірі випала кількість опадів, яка зазвичай спостерігаються протягом усього місяця лютого.

За словами метеорологів, опади поки не припинятимуться, тому мешканців Ізміру просять задля їхньої ж безпеки залишатися вдома.

Де розташований Ізмір: дивіться на карті