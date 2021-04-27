Дива не сталось: туриста, якого в Карпатах шукали 2 місяці, знайшли мертвим

Турист з Києва заблукав у районі гори Гемба ще 13 лютого. Більше ніж 2 місяці тривали пошуки з перервами. Проте сподівання не виправдались, тіло чоловіка знайшли пообіді 27 квітня.

Киянина виявили лише тоді, коли зійшов сніг – в ущелині біля потічка поблизу гори Жид-Магура. Після проведення слідчих дій правоохоронці доправлять тіло до села Березники.

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До пошуків туриста лише 27 квітня залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Вони прибули з Ужгорода та Мукачевого.

Чоловік вийшов в гори з другом

Зазначимо, що 40-річний житель Києва вийшов у гори разом з товаришем. Вони планували покатись на лижах, проте видимість була дуже погана, отож друзі заблукали. Найгірше, що вони втратили один з одним зв'язок. Друга загиблого вдалось знайти швидко – вже наступного тижня.

Іншого туриста активно розшукували протягом 21 дня – до 5 березня. У середині березня чоловіка оголосили зниклим безвісти. Згодом пошуки відновили, коли вже зійшов сніг.

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До пошуків лижника залучали навіть авіацію. Працювали більше ніж 5 десятків рятувальників.

Дивіться фото з пошукової операції / Фото ДСНС: