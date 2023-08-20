В Албанії італійські туристи втекли з ресторану, не заплативши: прем'єрка Мелоні облаяла їх

В Албанії спалахнув скандал, в який вляпалися відразу четверо туристів з Італії. Вони вирішили втекти з ресторану, залишивши неоплаченим рахунок.

Отже, туристи посиділи у ресторані на 80 євро, але вирішили не розраховуватися за наїдки. І цей випадок миттєво набув розголосу у соцмережах. Причому як Албанії, так і Італії.

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Подякували, але не заплатили

Цікаво, що втечу туристів зафіксувала камера спостереження. Не менш приголомшений сам власник закладу. Журналістам він розповів, що гості подякували за хорошу їжу. Попри це, вони вирішили просто втекти.

Як ви вже зрозуміли, на цьому історія не закінчилася. Про ганебну поведінку туристів дізналася прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона, власне, перебувала в Албанії, де мала зустріч зі своїм колегою Еді Рамою. Очільниця уряду доручила, щоб італійське посольство відшкодувало закладу суму, на яку почастувалися туристи.

Еді Рама в інтерв'ю розповів про реакцію Мелоні. За його словами, щойно вона дізналася про цей випадок, звернулася до посольства, щоб там "заплатили за цих недоумків", адже "Італія не може так зганьбитися".

Момент втечі туристів потрапив на камеру: дивіться відео

Посольство Італії в Тирані відзвітувало, що рахунок оплатило. Тож, інцидент вдалося залагодити.

Тим часом не минулося без курйозного інциденту в самій Італії. Там туристка вирішила набрати води у знаменитому фонтані Треві, що у Римі.

Хотіла набрати пляшку води