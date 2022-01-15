Туристи, йдучи на Говерлу, впали в обрив: у поліції відкрили справу через трагічний випадок

Правоохоронці продовжують розслідувати трагедію на Говерлі, яка трапилася уранці 15 січня. За даними слідства, троє постраждалих під час сходження на гору впали в обрив.

За даними правоохоронців, трагедія трапилася на синьому маршруті, який веде на гору. Через це відкрили кримінальне провадження.

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Обставини трагедії

Троє туристів із Южного, Одеської області – жінки віком 57 та 32 роки та 34-річний чоловік, під час сходження на гору впали в обрив. Через падіння усі зазнали травм, а найстарша туристка померла.

На щастя, 32-річній жінці вдалося зателефонувати рятувальникам. До пошуку туристів залучили 28 осіб та 5 одиниць техніки.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу через смерть 57-річної за статтею про умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок". Під час огляду тіла загиблої, жодних ознак насильницької смерті не виявили.

Трагедія на Говерлі: головне

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області 15 січня, приблизно о 11:15 трапилася трагедія. При сходженні на Говерлу травмувалися туристи з Южного, що на Одещині. Одна із них – загинула

Рятувальникам вдалося знайти туристів. 34-річного чоловіка з травмою ноги та пізніше й 32-річної жінки. Їх передали медикам.

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