11 днів спала в печері та пила з калюжі: в Австралії знайшли зниклу туристку з Німеччини

В Австралії 11 липня врятували 26-річну громадянку Німеччини Керолайн Вільгу. Вона загубилася в дикій місцевості та провела 11 морозних ночей на самоті в чагарниках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як вдалося врятувати німецьку туристку в Австралії?

Туристка зникла після 29 червня. Саме тоді Вільгу востаннє бачили в магазині міста Бікон в Австралії.

За словами дівчини, вона втратила контроль над авто, скотилася зі схилу та вдарилася головою. Через травму і дезорієнтацію вона залишила транспорт і пішла пішки в незнайомому напрямку, не взявши з собою ні їжі, ні води, хоча все було в машині.

Її знайшли лише 11 липня – майже за 30 кілометрів від місця, де вона покинула фургон. Босоніж і з травмованою ногою, у стані сильного виснаження та зневоднення, Вільгу йшла малолюдною дорогою, де її помітила водійка Таня Генлі. Жінка викликала допомогу, і Керолайн гелікоптером доправили до лікарні в Перті. Зараз вона одужує.

У своїй першій публічній заяві Вільга подякувала всім, хто брав участь у її порятунку. Туристка зізналася, що саме думки про людей, які її шукають і вірять у неї, допомогли пережити найважчі моменти.

Вона також поділилася, що відчула себе частиною австралійської культури.

Раніше я не знала, де моє місце у світі, такому далекому від дому, але тепер я відчуваю себе частиною цієї спільноти. Західна Австралія навчила мене, що таке справжня людяність і турбота одне про одного,

– сказала німкеня.

Її рятівниця Таня Генлі розповіла, що побачила Вільгу на узбіччі, коли та махала рукою.

"Вона була дуже виснажена, з укусами комах, у босоніжках, з перемотаною ногою. Я досі не можу повірити, що вона вижила", – сказала вона.

Поліція зазначила, що операція з порятунку могла завершитися зовсім інакше, адже шанси знайти людину в такій місцевості були мінімальні.

Наразі Керолайн Вільга перебуває під наглядом лікарів і поступово відновлюється після виснаження та травм.