Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути чи поміняти квитки на рейси в Україну

Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки, за якими можна було прилетіти до України. Мовиться про рейси з 13 по 28 лютого.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті флагманського авіаперевізника Туреччини.

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У зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого, а також на рейси, які прибувають в Україну з 13 лютого по 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування, за умови, що вони виконують операції до 28 лютого,

– зазначають у Turkish Airlines.

Відтак, клієнти отримали права на:

безкоштовне перебронювання (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.

зміну маршруту, яка можлива за правилами тарифу оригінального квитка.

продовження терміну дії квитка до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів.

Окрім цього, права на повернення коштів за:

невикористані квитки.

частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) – повертається лише невикористана частина квитка.

Проблеми з авіасполученням: що відомо

У SkyUP тимчасово припинили продаж квитків на вильоти – з 14 по 16 лютого. Кажуть, що роблять все можливе, аби не скасовувати рейси, але не можуть ігнорувати вимоги лізингодавців.

У Мінінфраструктури запевняють, що повітряний простір над Україною ніхто не закривав.

Хоча Украерорух рекомендує авіакомпаніям не літати над Чорним морем до 19 лютого. Адже там Росія проводить так звані "навчання" біля узбережжя тимчасово окупованого нею Криму.

Що відомо про закриття авіапростору над Україною: дивіться відео

Змінити квитки або повернути кошти можна через офіси продажу Turkish Airlines, кол-центр й агентства, у яких був придбаний квиток.