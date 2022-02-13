Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути чи поміняти квитки на рейси в Україну
13 лютого 2022 , 23:47Читать новость на русском
Джерело:Turkish Airlines
Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки, за якими можна було прилетіти до України. Мовиться про рейси з 13 по 28 лютого.
Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті флагманського авіаперевізника Туреччини.
Читайте також В уряді підготують план повернення українців з-за кордону, якщо авіарейси будуть скасовані
У зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого, а також на рейси, які прибувають в Україну з 13 лютого по 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування, за умови, що вони виконують операції до 28 лютого,
– зазначають у Turkish Airlines.
Відтак, клієнти отримали права на:
- безкоштовне перебронювання (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.
- зміну маршруту, яка можлива за правилами тарифу оригінального квитка.
- продовження терміну дії квитка до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів.
Окрім цього, права на повернення коштів за:
- невикористані квитки.
- частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) – повертається лише невикористана частина квитка.
Проблеми з авіасполученням: що відомо
- У SkyUP тимчасово припинили продаж квитків на вильоти – з 14 по 16 лютого. Кажуть, що роблять все можливе, аби не скасовувати рейси, але не можуть ігнорувати вимоги лізингодавців.
- У Мінінфраструктури запевняють, що повітряний простір над Україною ніхто не закривав.
- Хоча Украерорух рекомендує авіакомпаніям не літати над Чорним морем до 19 лютого. Адже там Росія проводить так звані "навчання" біля узбережжя тимчасово окупованого нею Криму.