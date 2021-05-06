У Туркменістані ветерани оплатять собі президентські подарунки

У Туркменістані ветеранів війни знову зобов'язали здати гроші на подарунки в честь Дня перемоги. Водночас їх вручатимуть від імені президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

Відповідний збір триває другий рік поспіль. Гроші у ветеранів-тиловиків зібрали в Фарапському районі Лебапської області на сході країни.

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Діти та онуки ветеранів, які звернулися в місцеву адміністрацію, розповіли, що офіційних роз'яснень про збір грошей не дають.

Частину грошей ветеранів залишають на інші потреби

За інформацією анонімних джерел видання, подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних грошей, адже половину внеску влада залишає на інші потреби, які саме – не уточнили.

Розмір грошових й інших подарунків, які вручать ветеранам війни, також не назвали. Натомість немає й інформації про кількість ветеранів в Туркменістані.

Статус "ветеранів Великої Вітчизняної війни" в Туркменістані законодавчо закріплений в кодексі про соціальний захист населення.

Що відомо про "подарунки" для ветеранів у Туркменістані