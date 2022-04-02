Тушонка в магазині – з магнітиком: у Росії голод значно ближчий, ніж ми думали

До війни, яку розв'язала Росія проти України, пересічні громадяни країни-агресорки й так не шикували. У мережі часто з'являлись відео, як росіяни шукали їжу на смітниках поблизу супермаркетів.

Зараз, коли Кремль витрачає шалені гроші на війну, а санкції тільки набирають обертів – росіяни можуть опинитися на межі голоду. Про це в ефірі 24 каналу розповіла ведуча 24 каналу Катерина Соляр.

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Тушонка – цінність

"Фото з Росії, яке мене сьогодні здивувало – тушонка з магазинним магнітом. В Україні такі зазвичай є на чорній ікрі або на дуже дорогому алкоголі", – повідомила Соляр.

Як наголосила ведуча, такі магніти чіпляють на дорогі речі, аби їх не вкрали, не винесли непомітно. Тож цілком ймовірно, що магазин пішов на такий крок, оскільки в Росії люди починають красти навіть м'ясні консерви за 233 рублі.

Голод в Росії значно ближче

"Виявляється голод в Росії трохи ближче, ніж ми думали, оскільки чіпляти на звичайну тушонку магнітик…", – зазначила Соляр.

Ведуча також зауважила, що сам магніт ймовірно коштує дорожче, ніж ці м'ясні консерви. Водночас нагадала, що в Росії вже були війни за цукор та за жіночі засоби гігієни.

Соляр припустила, що голод в Росії трохи ближче, ніж думали: дивіться відео