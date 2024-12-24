Дональд Туск разом із міністрами затягнув колядку: відео

Прем'єр-міністр Польщі розпочав засідання уряду з колядки "Серед нічної тиші". Пісню підхопили й інші міністри.

Сьогодні, 24 грудня, Україна удруге зустрічає Святвечір спільно із цивілізованим світом, передає 24 Канал із посиланням на RMF 24.

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Урядовці у Польщі співали колядки

Спеціальне засідання польського уряду Дональд Туск відкрив колядкою. Спершу прем'єр привітав співвітчизників із Різдвом Христовим, побажавши миру.

Опісля він запропонував міністрам заспівати разом колядку "Серед нічної тиші". "Я можу почати, бо маю досвід з цією колядою", – сказав він, і затягнув пісню. Інші почали йому підспівувати.

Проспівавши перший куплет і приспів, Туск сказав: "Я знаю, що ви знаєте всі строфи. Я теж це довів, але попереду ще багато роботи".

Туск і міністр колядують перед роботою: дивіться відео

До слова, росіяни вкотре показали свої цінності, обстрілявши Кривий Ріг балістикою у переддень Різдва.