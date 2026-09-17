Про це повідомляє видання "Укрінформ".

Що відомо про візит Туска?

Про свій майбутній візит польський урядовець оголосив під час спільної пресконференції у Варшаві з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Переговори глав урядів відбудуться в межах саміту Карпатська інтеграційна ініціатива, який проходить в Івано-Франківській області.

Головним предметом обговорення стане узгодження єдиної позиції країн регіону стосовно подальшого тиску на Москву. Польський прем'єр підкреслив, що Словаччина традиційно обережніше підходить до обмежень, однак результати попередніх консультацій залишають привід для оптимізму.

Після моєї зустрічі з прем'єрами Вишеградської групи в Братиславі кілька днів тому я оптимістичний щодо позиції всієї Вишеградської групи стосовно санкцій. Завтра я побачуся з прем'єром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт,

– підкреслив Туск.

Водночас очільник польського уряду висловив здивування позицією Парижа щодо санкційної політики Євросоюзу. Він наголосив на намірі провести окремі консультації з французьким керівництвом для з'ясування причин такої позиції.

Натомість щодо французької позиції – я намагатимуся дізнатися у президента Макрона, чи справді захист інтересів однієї людини є пріоритетом для Франції,

– заявив прем'єр-міністр Польщі.

Раніше стало відомо, що Словаччина та Франція відмовилися змінити свої вимоги щодо продовження обмежувальних заходів проти держави-агресора. Братислава наполягає на вилученні із санкційних списків російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, тоді як Париж підтримав вимогу щодо скасування обмежень проти Усманова.

Окрім економічного тиску, регіональні лідери продовжують ділитися оцінками військових загроз із боку Кремля. Раніше Дональд Туск попереджав про можливе поширення російської ескалації та провокацій безпосередньо на територію сусідніх країн Євросоюзу.

За словами польського прем'єра, застосування загарбниками нових реактивних безпілотників під час ударів по західних областях України підтверджує готовність Росії до використання більш небезпечної техніки. Через це сили безпеки Польщі перевели у посилений режим чергування.