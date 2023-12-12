Не можу слухати політиків, які говорять, що втомилися від війни в Україні, – Туск

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд наполягатиме на повній мобілізації Заходу для допомоги Україні.

Про це він сказав під час виступу в Сеймі під час представлення програми дій та складу нового уряду. Він наголосив, що не хоче більше слухати політиків, які втомились від війни.

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Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від війни в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що вони втомилися від ситуації,

– зазначив Туск.

Водночас Туск сказав, що Варшава продовжить захищати інтереси польських фермерів, які разом із перевізниками блокують кордон з Україною, пообіцявши працювати "з кожним сусідом Польщі" та врегулювати питання з протестами.

"Але ми повинні пам'ятати, за що йде війна. Що українці борються за щось надзвичайно важливе… Тільки об'єднаний Захід може допомогти Україні перемогти в боротьбі за демократичні цінності", – додав прем'єр.

І зауважив, що через кілька годин вирушає до Брюсселя, сподіваючись переконати союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії.

Туск новий прем'єр Польщі