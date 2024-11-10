Туск заявив про підготовку США "рішень" щодо України: в МЗС відповіли

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про підготовку США "рішень" щодо України. В українському МЗС пригадали про принцип "нічого про Україну без України".

Речник Міністерства закордонних справ відреагував на заяву Туска. У коментарі 24 Каналу зауважив, що війна йде на українській землі.

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Що відомо про заяву МЗС

Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру,

– заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, у інтересах усіх миролюбних держав – справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН.

Дональд Туск своєю чергою сказав, що скоро стануть відомі дата та лінія припинення вогню. За його словами, план щодо врегулювання війни в Україні розробляють.

Також Дональд Туск заявив, що найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема – щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

Польський прем'єр сказав під час інтерв'ю, що адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме рішення, які знаменуватимуть зменшення участі США в українських справах.