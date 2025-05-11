"Ми вас усіх знайдемо": Туск пригрозив Росії через пожежу в ТЦ у Варшаві

12 травня 2024 року у Варшаві в торговельному центрі Marywilska 44 сталася масштабна пожежа. Будівлю було повністю знищено. За рік стало відомо, хто саме стоїть за цим інцидентом у польській столиці.

Польський прем'єр Дональд Туск опублікував пост у соцмережі "Х", в якому заявив, що на сьогодні можна впевнено сказати, що пожежу у ТЦ організувала Москва, передає 24 Канал.

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Справа рук Росії

Так, політик підкреслив, що наразі точно відомо, що "велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб".

Він додав, що деяких винних вже затримано, усіх інших – розшукують. "Ми вас усіх знайдемо!", – пообіцяв Туск.

Нагадаємо, що на початку весни 2025 року генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року. Слідство встановило, що диверсію вчинили двоє громадян України на замовлення російських військових структур і служб безпеки.