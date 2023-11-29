Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону з Україною

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації блокування кордону з Україною.

За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію. Ба більше, на зауваження журналістів, що його уряду доведеться зіткнутися з цією проблемою через 2 тижні, він відповів, що розв'язуватиме її "не через два тижні".

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Він пояснив, що уже має заплановані зустрічі з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями.

Говорячи про призначення нового уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, він сказав, що "оскільки вони удають, що призначили справжній уряд, то вони могли б і удати й те, що займаються реальними проблемами".

Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси,

– заявив Туск.

Чинний польський уряд знехтував інтересами народу

Політик також заявив, що партія "Право і справедливість", Моравецький і Качинський фатально, дуже по-дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту".

Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. За його словами, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.

"Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні", – сказав Дональд Туск.

Головне про блокаду кордону

З 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною польські перевізники розпочали акції протесту, пропускають по кілька автомобілів на годину.

Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

Водночас учора, 28 листопада, пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу, там почали пропускати вантажівки.