Тут будуть ухвалені історичні рішення, щоб зупинити війну, – Володимир Кличко про саміт НАТО

На саміті НАТО будуть ухвалені історичні рішення, які допоможуть зупинити війну в Україні.

Про це заявив Володимир Кличко під час конференції Альянсу у Мадриді.

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Україна і війна в Україні – в центрі цього саміту НАТО в Мадриді. Буде ухвалено багато рішень, історичних рішень, щоб зупинити цю безглузду війну в Україні. Найбільшу війну у Європі після Другої світової. Цю війну потрібно зупинити якомога скоріше,

– сказав Володимир Кличко.

Раніше Віталій та Володимир Кличко взяли участь у панельній дискусії в рамках саміту НАТО. Віталій Кличко заявив, що у разі перемоги Путіна, наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю.

Коротко про нову стратегію НАТО

29 та 30 червня глави держав і урядів союзників НАТО зібралися разом у Мадриді та схвалили нову стратегічну концепцію. Нова Стратегічна концепція Альянсу підтверджує, що його ключовою метою є:

стримування та оборона;

попередження криз та управління ними;

кооперативна безпека.

У зв'язку з останніми подіями, в першу чергу діями Росії, НАТО планує значно посилити навчання й сили стримування та оборони, зобов'язуючись захищати один одного у випадку нападу.

Для посилення сил оборони НАТО постійно слідкуватиме за ситуацією на суші, морі та в повітрі, посиливши комплекс протиповітряної та протиракетної оборони. Також зазначається, що допоки у світі існуватиме ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним альянсом, щоб мати силу стримування.

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