"Мене чекає смертна кара": ЗМІ розповіли про слова Протасевича перед затриманням

Пасажири рейсу Афіни – Вільнюс, з якого в Мінську зняли засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA, розповіли журналістам про події на борту. Роман Протасевич нібито був готовий до найгіршого.

За інформацією журналістів, пасажири розповіли, що після раптового маневру літака "один хлопець почав панікувати". Причину цього люди зрозуміли лише потім.

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У якому стані перебував Протасевич

Вони пояснили, що ніякого конфлікту чи скандалів не було, ніхто ні з ким не сварився – всіх просто вивели, а собаки обнюхали їхні речі. Водночас Протасевича відвели в сторону.

Ми запитали його, що відбувається, він розповів, хто він такий і додав "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, тільки тремтів. Поруч з ним постійно перебував офіцер,

– зазначили пасажири, за інформацією Delfi.

Окрім того, за інформацією "Белсат", в аеропорту Вільнюса вже зібралися журналісти, близькі пасажирів та небайдужі громадяни. Деякі з них – з плакатами "Я/Ми Роман Протасевич".

Що відомо про затримання Протасевича