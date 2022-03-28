"Тут сумували за російською": як маніпулює Росія через заяви фейкової "очільниці" Мелітополя

Щоб виправдати свою цинічну агресію проти України, Росія продовжує вести інформаційну війну. Зокрема, прокремлівські пропагандисти беруть інтерв'ю у самопроголошеної очільниці Мелітополя Галини Данильченко, яка з радістю поширює фейки окупантів.

Так Росія маніпулює суспільною думкою. Про це заявив радник Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Фейкова "очільниця" Мелітополя працює на російську пропаганду

Лещенко розповів, що Росія поширює у медіапрості заяви та інтерв'ю гауляйтера, самопроголошеної керівниці міста Мелітополь Галини Данильченко. Окупанти представляють її як "виконувачку обов'язків мера" цього міста.

"Здєсь скучялі па русскаму язику" – чергова брехлива заява Данильченко в інтерв'ю російським пропагандистам з RT (Russia Today – 24 канал). Також вона стверджує, що Мелітополь не постраждав від руйнувань, і вона зараз зайнялася роботою житлово-комунального господарства,

– зазначив радник ОП.

Лещенко наголосив, що Данильченко не є ніякою виконувачкою обов'язків мера, адже її ніхто на цю посаду не обирав. Вона – самопроголошена керівниця, яка прийшла на багнетах країни-агресора.

"Ну а по-друге, ніхто російську мову в Мелітополі не утискав. Що стосується джерела цієї брехні, то, на жаль, це знову російський державний ресурс", – додав радник ОП.

Лещенко зауважив, що за організацію окупаційної влади в Мелітополі Офіс Генпрокурора України вже оголосив Данильченко підозру в державній зраді.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: