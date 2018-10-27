Тварини кричать з останніх сил: активісти супроводжують фуру з вівцями, що помирають, у Тульчин

Три сотні овець, яких закритими у фурі залишили напризволяще у порту на Одещині, відправили до Тульчина, що на Вінничині. Там є спеціальний майданчик для утилізації. Потім фуру відкриють, мертвих овець знищать, а живим нададуть допомогу. Рішення про це Держприкордонслужба ухвалила ще напередодні. Однак, активісти не надто довіряють словам чиновників.

Тож усю ніч вони блокували фуру, а тепер їдуть слідом. Хочуть пересвідчитися, що тварин на місці не вб'ють. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла громадська активістка Вікторія Козаченко.

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"Ми зараз виїжджаємо із Гайсина (Вінницька область – 24 канал), ми оформили всі митні документи, рухаємося до Тульчина. За словами місцевих волонтерів, там вже побудовані вольєри, приготовлена вода та їжа для нещасних тварин. Нам залишилося терпіти трішки", – зазначила Вікторія.

За її словами, деякі тварини кричать із останніх сил, адже їх просто вже давлять полеглі родичі.

Чути це, чесно кажучи, дуже важко. Знаєте, хочу предати анафемі ветеренарних лікарів та керівництво 5-го терміналу Чорноморського порту, тому що це не люди, – це нелюди. І я це заявляю з повною відповідальністю. Ми будемо сортувати мертвих тварин від живих (в Тульчині, – 24 канал). Ми не зупинимось доти, доки остання тварине не буде звільнена... Ми чотири доби не спали, живемо в машині, не їмо, але ми не зупинимось – залишилось трішки,

– наголосила громадська активістка.

Нагадаємо, в порту Чорноморська трирівнева фура з вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині, відтак, живий товар повернули в Україну. Але вже в Україні, овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари, мовляв, тварини в Туреччині могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час тварин не годували. Частина померла з голоду. І так і залишається в фурі поруч із живими. Кілька тижнів їх, замкнених у фурі, морили голодом. Деякі не витримали і померли. І тепер і мертвих, і живих везуть з Одеси на Вінничину.