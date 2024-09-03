Російську Твер атакували дрони: потужні вибухи лунали біля військового аеродрому

Ніч проти 3 вересня виявилася доволі тривожною для росіян. Так, уночі лунали потужні вибухи у Твері, де дрони нібито атакували військовий аеродром "Мігалово".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Офіційно російська влада наразі не коментувала, що сталося у Твері, передає 24 Канал.

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Росіяни заявили про атаку на аеродром

У ніч з 2 на 3 вересня у російському місті Твер лунали потужні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що місто атакують дрони, але сили "пе-ве-о" намагаються їх збити.

Як пишуть у мережі, дрони нібито атакували військовий аеродром "Мігалово". У місцевих телеграм-каналах активно обговорювали, як російські військові намагалися збити безпілотники – чи то з кулеметів, чи то з автоматів.

У мережі також опублікували чимало відео, на яких зафіксували спроби росіян збити БпЛА. Однак на опублікованих у мережі кадрах не видно моменту збиття безпілотників.

Як окупанти намагалися збити дрон: дивіться відео

У мережі додають, що збивати безпілотники намагалися в Пролетарському районі Твері. Зокрема, намагалися приземлити дрон і поблизу Мигаловської військової частини.

У Твері дрони намагалися збити з кулеметів: дивіться відео

Росіяни показують роботу "пе-ве-о": дивіться відео

Відомо, що "Мігалово", який намагалися атакувати безпілотники – аеродром спільного базування на околиці міста Твер, поблизу мікрорайону Мігалово. Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на 2014 рік на аеродромі дислокувалася 12-та військово-транспортна авіаційна Мгінська Червонопрапорна дивізія, а також ВАТ "Державна авіакомпанія".

У "Мігалово" також базується єдина в Росії авіаційна ескадрилья літаків Ан-22. Аеродром активно використовується, іноді при навчально-тренувальних польотах виконується на день до 50 заходів літаків на посадку. Багато літаків заходять на посадку над центром Твері.