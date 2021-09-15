Творити добро та опікуватися військовими, – Епіфаній очолив молебень перед зборами капеланів
Джерело:ПЦУ
Митрополит Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів. Митрополит Київський і всієї України заявив, що на військових капеланах лежить велика відповідальність – опікуватись військовослужбовцями.
Молебень відбувся 14 вересня в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Епіфаній висловив надію на ухвалення у Верховній Раді законопроєкту про військове капеланство.
До теми Військових капеланів можуть прирівняти до військовослужбовців: законопроєкт вже у Раді
Епіфаній звернувся до військових капеланів
Епіфаній розповів, що Бог дає час і "кожен із нас обирає ту вічність, у якій він буде перебувати".
Тому, використовуючи свій час, ми повинні творити добро, справи милосердя, виконувати закон Божий. На нас, священнослужителях, лежить ще більша відповідальність: навчати, проповідувати, духовно опікуватись народом, особливо нашими військовослужбовцями, які зараз там, на передовій, обороняють наші кордони,
– наголосив Предстоятель.
Він також додав, що сподівається на те, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні законопроєкт про військове капеланство. До речі, військових капеланів можуть прирівняти до військовослужбовців.
Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів / Фото ПЦУ
Зверніть увагу! Навчально-методичні збори капеланів триватимуть до 17 вересня включно. В рамках заходу відбудуться лекції та круглі столи, до яких також залучені представники Державної прикордонної служби України, представники інших конфесій та релігій, психологи.
Що відомо про законопроєкт про капеланів
- У січні 2021 року у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який прирівнює статус військових капеланів до військовослужбовців. Раніше внести такі зміни закликала очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
- Таким чином, військові капелани зможуть отримати відповідні соціальні гарантії. Також будуть встановлені вимоги до людей, які можуть стати військовими капеланами.
- У травні 2021 року Верховна Рада проголосувала у першому читанні за закон про військове капеланство. Якщо його ухвалять, то утворять Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань. Також закріплять статус капеланів як військовослужбовців.
- Законопроєкт №4626 підтримали 299 нардепів. Також закон визначить організаційно-правові засади взаємодії військових формувань і релігійних організацій.