Творити добро та опікуватися військовими, – Епіфаній очолив молебень перед зборами капеланів

Митрополит Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів. Митрополит Київський і всієї України заявив, що на військових капеланах лежить велика відповідальність – опікуватись військовослужбовцями.

Молебень відбувся 14 вересня в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Епіфаній висловив надію на ухвалення у Верховній Раді законопроєкту про військове капеланство.

До теми Військових капеланів можуть прирівняти до військовослужбовців: законопроєкт вже у Раді

Епіфаній звернувся до військових капеланів

Епіфаній розповів, що Бог дає час і "кожен із нас обирає ту вічність, у якій він буде перебувати".

Тому, використовуючи свій час, ми повинні творити добро, справи милосердя, виконувати закон Божий. На нас, священнослужителях, лежить ще більша відповідальність: навчати, проповідувати, духовно опікуватись народом, особливо нашими військовослужбовцями, які зараз там, на передовій, обороняють наші кордони,

– наголосив Предстоятель.

Він також додав, що сподівається на те, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні законопроєкт про військове капеланство. До речі, військових капеланів можуть прирівняти до військовослужбовців.

Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів / Фото ПЦУ

Що відомо про законопроєкт про капеланів

У січні 2021 року у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який прирівнює статус військових капеланів до військовослужбовців. Раніше внести такі зміни закликала очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Таким чином, військові капелани зможуть отримати відповідні соціальні гарантії. Також будуть встановлені вимоги до людей, які можуть стати військовими капеланами.

У травні 2021 року Верховна Рада проголосувала у першому читанні за закон про військове капеланство. Якщо його ухвалять, то утворять Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань. Також закріплять статус капеланів як військовослужбовців.

Законопроєкт №4626 підтримали 299 нардепів. Також закон визначить організаційно-правові засади взаємодії військових формувань і релігійних організацій.

Навчально-методичні збори капеланів триватимуть до 17 вересня включно. В рамках заходу відбудуться лекції та круглі столи, до яких також залучені представники Державної прикордонної служби України, представники інших конфесій та релігій, психологи.