Творці Tomb Raider та God of War працюють над новою грою – "Месники"

Студія Crystal Dynamics, яка займалася випуском серії ігор Tomb Raider, долучила до свого штату розробників провідного дизайнера бойової системи God of War та ще кілька не менш важливих персон. Всі сили новоспечених співробітників будуть спрямовані на роботу над тайтлом за участю ще одного бога – правда, на цей раз вже з скандинавської міфології.

Про це повідомляється на офіційному сайті Crystal Dynamics.

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Crystal Dynamics, судячи з усього, підійшла до питання своєї експансії з відповідним розмахом. Днями компанія повідомила відразу дві новини, які стосуються розширення.

По-перше, автори Tomb Raider оголосили про створення Crystal Northwest. Очолять підрозділ Чад Квін і Джеймс Ло – вихідці з Wargaming. Команда буде займатися в першу чергу технічними розробками і принесе свій внесок у створення майбутнього твору за всесвітом "Месників".



Постер всесвіту "Месників"

По-друге, штаб-квартира в Редвуд-Сіті теж поповнилася гучними іменами. Вінсент Наполі, наприклад, займався бойовою системою і механікою повернення сокири в God of War. Він відкрито зізнався, що надихався "певним персонажем Marvel", і тепер дизайнер зможе попрацювати безпосередньо над Тором – як і Crystal Northwest, основна команда Crystal Dynamics на повну працює над The ​​Avengers.

Похизувалася компанія й іншими новобранцями. Ними стали Бен Ванат – творець Dead Space, і Девід Файфілд – дизайн-директор Halo і геймдиректор Call of Duty. Крім того, рекрути зуміли переманити людей з Naughty Dog, Pixar, EA і ряду інших студій.

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Всі ці перестановки переслідують одну задачу: колектив націлений випустити найбільш амбітну гру з усіх, над якими він коли-небудь працював. Відомо, що заради співпраці з Marvel корпорація Square Enix, якій належить Crystal Dynamics, закинула продовження Deus Ex і направила всі сили на секретний проект за "Месниками". Його представили публіці ще в 2017 році і обіцяли пізніше розкрити деталі, проте поки що геймери залишаються в невіданні.

Трейлер гри The Avengers ("Месники") – дивіться відео

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