Творця першого у світі антивіруса McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці

Американського мільйонера Джона Макафі знайшли мертвим у в'язниці Барселони. Незадовго до цього іспанський суд вирішив видати його США.

Макафі – розробник першого у світі комерційного антивірусу McAfee. У вересні йому мало б виповнитися 76 років.

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Це могло бути самогубство

Лікарі намагалися реанімувати Макафі, проте врятувати його не вдалося. За попередньою інформацією, мільйонер наклав на себе руки. Чи справді це так – з'ясовуватиме слідство.

Чому Макафі був за ґратами

Чоловік перебував у в'язниці в Іспанії з жовтня 2020 року. Його затримали в аеропорту Барселони за запитом Мін'юсту США. Все через звинувачення в ухиленні від сплати податків, шахрайстві з криптовалютою та відмиванні грошей. Сам мільйонер відкидав усі звинувачення і заявляв про переслідування із політичних мотивів. Проте суд не знайшов цьому підтвердження.

Хто такий Джон Макафі: основне

23 червня іспанський суд дозволив екстрадувати Джона Макафі у США. Йому загрожувало до 30 років позбавлення волі.

Джерело: "Вікіпедія"