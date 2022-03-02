Twitter обмежить доступ для російських державних пропагандистів

Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ. Раніше до такого кроку вдалися в Meta (Facebook та Instagram), а також у Євросоюзі.

Російські пропагандисти, які отримують фінансують державним бюджетом РФ, можуть залишитися без доступу до соцмереж. Керівництво Twitter теж обмежить їх доступ.

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Ще до цього в компанії почали маркувати повідомлення, які розміщали російські державні ЗМІ.

Окрім того, в Twitter заборонили реєструватися новим користувачам з Росії.

Таким чином Twitter долучився до решти, хто наклав санкції на російських пропагандистів після війни проти України.

До цього в перший день війни, яку Росія розпочала проти України – 24 лютого, компанія Meta наклала обмеження на публікацію чотирьох російських ЗМІ. Адміністрація соціальної мережі маркувала матеріали російських ЗМІ як недостовірні та наклала технічні обмеження на пошукову видачу публікацій. Це викликало обурення в Роскомнадзорі, тож там сповільнили доступ до соцмережі.

Вже згодом Meta заборонила російським державним медіа розповсюджувати рекламу й отримувати доходи від реклами на її платформах.

Наступним кроком стало те, що Facebook та Instagram обмежили доступ до RT та Sputnik на території Євросоюзу. Але після цього обидва канали припинили мовлення на території ЄС.