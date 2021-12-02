Тягнула тіло ще 200 метрів: на Закарпатті сталася страшна ДТП із вантажівкою

У Закарпатській області 1 грудня сталася моторошна аварія зі смертельними наслідками. Вантажівка наїхала на жінку, і тягнула її тіло ще кількасот метрів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблій відірвало голову. Водія фури, під колеса якої потрапила мешканка Сваляви, поліція вже затримала.

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Смертельна ДТП сталася на Закарпатті 1 грудня

У середу, 1 грудня, приблизно о 11:35 у поліцію міста Свалява Закарпатської області надійшло повідомлення від очевидця смертельної аварії: заявник розповів, що вантажний автомобіль DAF наїхав на жінку і зник із місця ДТП.

Правоохоронці з'ясували, що в аварії загинула 55-річна місцева мешканка.

Вона, за попередньою інформацією (усі обставини вивчатиме слідство), вийшла на проїжджу частину вулиці Визволення і потрапила під колеса вантажівки.

Місцеві ЗМІ (pmg.ua, mukachevo.net) пишуть, що автомобіль тягнув тіло жінки ще дві сотні метрів, причому загиблій відірвало голову. Водій же, мовляв, жертву міг просто не помітити, бо вона перебігала дорогу у недозволеному місці.



Вантажівка збила жінку у Сваляві й тягнула тіло ще кількасот метрів / Фото НПУ

Хай там як, а водія (мешканця Ужгородського району) поліція вже затримала, перед тим ретельно вивчивши записи з камер спостереження та опитавши свідків.



Аварія у Сваляві призвела до загибелі 55-річної місцевої мешканки / Фото pmg.ua

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