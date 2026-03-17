Бореться з Росією в Україні: як китаєць вступив добровольцем в ЗСУ та перевіз свою сім'ю

Громадянин Китаю, який служить у ЗСУ, розповів про свою участь у війні проти Росії та роботу з бойовими дронами. За його словами, він воює вже понад півтора року і навіть перевіз родину до України з міркувань безпеки.

Про це військовий на псевдонім "Тянься вейгун" розповів в інтерв'ю японському виданню Gendai Media.

Що китаєць розповів про свою службу в ЗСУ?

Боєць, якого називають псевдонімом "Тянься вейгун", розповів, що спочатку був оператором бойових дронів, а нині працює інженером з обслуговування безпілотників і радіообладнання. За його словами, ця робота є технічно складною та потребує спеціальних знань.

Військовий зазначив, що має інженерну освіту і раніше працював електротехніком у компанії, пов'язаній із японським бізнесом. До війни він цікавився FPV-дронами як хобі, що допомогло швидко адаптуватися до служби.

За його словами, у складі української армії може бути близько двох десятків громадян Китаю. Частина з них виконує технічні завдання, інші служать у бойових підрозділах, тоді як деякі китайці воюють і на боці Росії як найманці.

Чоловік повідомив, що воює в Україні вже приблизно рік і сім місяців та перевіз свою родину до країни, щоб влада Китаю не могла використати її як заручників.

Як багато іноземців служать в ЗСУ?