В'язниця для Януковича і його сина: НАБУ і САП подали клопотання до ВАКС
Джерело:НАБУ
САП та НАБУ подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів президенту-втікачу Віктору Януковичу і його синові. Мовиться про взяття під варту.
У Національному антикорупційному бюро України пояснили, що Янукович та його син є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я. Про це у НАБУ повідомили 28 липня.
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НАБУ та САП подали клопотання про тримання під вартою Януковича та його сина
НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові,
– мовиться у повідомленні.
Їх підозрюють у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я, яке відбулось через зловживання службовим становищем.
НАБУ кваліфікує дії президента-втікача за двома статтями:
- частиною 5 статті 191 ККУ щодо привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (караються тюрмою на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна).
- частиною 3 статті 209 ККУ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (караються тюрмою на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна).
Дії сина Януковича НАБУ кваліфікує за такими статтями ККУ:
- за частиною 5 статті 27 щодо співучасті у злочині;
- а також за тією ж частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209.
НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.Зверніть увагу! Віктор Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
Що цьому передувало
- Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила САП у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.
- Мовилось про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".
- Генпрокуратура розслідує ймовірне заволодіння комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я" з 2014 року.
- Підозру заочно повідомили експрезиденту Віктору Януковичу. Після того, як Генпрокуратура втратила функції слідства, справу передали НАБУ і САП.
- У липні 2015 року майно резиденції арештували, а у 2017 році передали державі.