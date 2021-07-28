В'язниця для Януковича і його сина: НАБУ і САП подали клопотання до ВАКС

САП та НАБУ подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів президенту-втікачу Віктору Януковичу і його синові. Мовиться про взяття під варту.

У Національному антикорупційному бюро України пояснили, що Янукович та його син є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я. Про це у НАБУ повідомили 28 липня.

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НАБУ та САП подали клопотання про тримання під вартою Януковича та його сина

НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові,

– мовиться у повідомленні.

Їх підозрюють у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я, яке відбулось через зловживання службовим становищем.

НАБУ кваліфікує дії президента-втікача за двома статтями:

частиною 5 статті 191 ККУ щодо привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (караються тюрмою на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна).

частиною 3 статті 209 ККУ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (караються тюрмою на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна).

Дії сина Януковича НАБУ кваліфікує за такими статтями ККУ:

за частиною 5 статті 27 щодо співучасті у злочині;

а також за тією ж частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Що цьому передувало

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила САП у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.

Мовилось про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".

Генпрокуратура розслідує ймовірне заволодіння комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я" з 2014 року.

Підозру заочно повідомили експрезиденту Віктору Януковичу. Після того, як Генпрокуратура втратила функції слідства, справу передали НАБУ і САП.

У липні 2015 року майно резиденції арештували, а у 2017 році передали державі.

Віктор Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.