Тютюнові контрабандисти допомагають ухилянтам від армії перейти кордон

Від 7 до 10 років тюремного ув’язнення загрожує чотирьом буковинцям, які сприяли переправленню до ЄС п’ятнадцятьох ухилянтів від військової служби.

У відомстві заначили, що їх затримали учора, 5 березня, на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією. Разом з ними затримано 15 громадян України.

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Чоловіків, які пересувалися потужними позашляховиками, офіцери оперативних підрозділів Чернівецького загону та військовослужбовці відділу "Фальків" зупинили на одній із під’їзних доріг до кордону. Як з’ясувалося згодом, протиправною схемою керували четверо мешканців прикордоння,

– йдеться в повідомленні.

У ДПС додали, що ці чоловіки раніше вже потрапляли в поле зору прикордонників за спробу переміщення тютюнової контрабанди. І якщо за контрабанду сигарет вони несли адмінвідповідальність, то нині вже "перепрофільовані" спеціалісти будуть нести кримінальну відповідальність за ст 332(незаконне переміщення осіб через кордон).



Контрабандисти допомагали ухилянтам перейти кордон / Фото ДПС

Під час затримання троє буковинців чинили опір прикордонникам та намагалися втекти. Всі ухилянти з різних регіонів прибули у прикордоння з метою незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу.

З 24.02.2022 року, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється,

– нагадали в Держприкордонслужбі.

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