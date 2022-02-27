"Рускій корабль, йди на х**": у Грузії буксир відмовив росіянам у паливі
Грузинський буксир відмовився допомагати російському кораблю, порадивши окупанту користуватись веслами. Росіян послали "за адресою".
Команда буксира спочатку переконалась, що корабель російський. Після цього загарбникам відмовили у буксуванні, інформує 24 канал.
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Хлопці, ми відмовляємось від буксування і відмовляємось постачати ваш пароплав. З вами говорить старший помічник капітана з Грузії. Ми не будемо постачати ваш корабель. Російський корабель, йди нах**,
– наголосили грузини.
Росіяни почали жалітись, що в них закінчується паливо та просили "обійтись без політики". Грузини ж порадили їм використовувати весла, нагадавши громадянам країні-агресора, що вони окупанти.
Легендарна фраза
Нагадаємо, прикордонники острова Зміїний на пропозицію російського корабля здатись, відповіли: "Російський коребель, йди нах...".
Після цього їх обстріляли.