У Британії ведмідь через спеку напав на машину з дитиною
Автомобіль з відвідувачами сафарі-парку Вобурн у Великобританії атакував розлючений ведмідь.
Про це повідомив The Mail Online.
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Зазначається, що під час інциденту у машині знаходився шестирічна дитина.
Відвідувачка парку 53-річна Таня Малані розповіла про те, що ведмідь "був ростом 1,8 метра" і намагався проникнути всередину автомобіля в якому знаходилася сім'я з чотирьох людей.
Поки ми їздили в окрузі, ми бачили трохи тварин, але, коли ми завернули за ріг, ми раптово побачили ведмедя, який застрибнув прямо на машину,
– розповіла Малані.
За словами жінки, жоден з працівників сафарі-парку не прийшов на допомогу сім'ї. Жінці довелося деяку відстань проїхати з ведмедем на капоті.
Рейнджери парку припустили, що ймовірною причиною агресії тварини стала спека. Як компенсацію компенсації парк виплатив жінці 524 долари.