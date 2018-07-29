У Британії ведмідь через спеку напав на машину з дитиною

Автомобіль з відвідувачами сафарі-парку Вобурн у Великобританії атакував розлючений ведмідь.

Про це повідомив The Mail Online.

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Зазначається, що під час інциденту у машині знаходився шестирічна дитина.

Відвідувачка парку 53-річна Таня Малані розповіла про те, що ведмідь "був ростом 1,8 метра" і намагався проникнути всередину автомобіля в якому знаходилася сім'я з чотирьох людей.

Поки ми їздили в окрузі, ми бачили трохи тварин, але, коли ми завернули за ріг, ми раптово побачили ведмедя, який застрибнув прямо на машину,

– розповіла Малані.

За словами жінки, жоден з працівників сафарі-парку не прийшов на допомогу сім'ї. Жінці довелося деяку відстань проїхати з ведмедем на капоті.

Рейнджери парку припустили, що ймовірною причиною агресії тварини стала спека. Як компенсацію компенсації парк виплатив жінці 524 долари.