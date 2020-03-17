У Чикаго закрили океанаріум для відвідувачів, а пінгвінів випустили з вольєрів: курйозні відео
Океанаріум Шедда закрився для відвідувачів через коронавірус. Працівники випустили з вольєрів двох пінгвінів Едварда та Ені. Тепер вони вільно гуляють територією океанаріуму.
Працівники діляться пригодами пінгвінів у твіттері та інстаграмі.
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Волонтери запевняють, що не залишають тварин без догляду. Тим більше, що в пінгвінів наступного тижня почнеться шлюбний сезон, який океанаріум також планує висвітлювати онлайн.
Едвард та Ені полюбляють знайомитися з іншими мешканцями океанаріуму.
Пінгвіни часом просто милуються архітектурою будівлі.
Не можуть пінгвіни проґавити й такі популярні свята, як День святого Патрика, який святкують 17 березня.
Що відомо про коронавірус у США
- У США відомо про більш, аніж 2 500 випадки зараження коронавірусом.
- 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- Закрили парк розваг поблизу із Universal Studios у Голлівуді.
- У Каліфорнії закрили відомий Діснейленд.
- Через те, що у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус, у місті раніше за інших ввели надзвичайний стан.
- США закрили пасажирське сполучення з ЄС, Великою Британією та Ірландією на 30 днів.
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