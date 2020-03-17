У Чикаго закрили океанаріум для відвідувачів, а пінгвінів випустили з вольєрів: курйозні відео

Океанаріум Шедда закрився для відвідувачів через коронавірус. Працівники випустили з вольєрів двох пінгвінів Едварда та Ені. Тепер вони вільно гуляють територією океанаріуму.

Працівники діляться пригодами пінгвінів у твіттері та інстаграмі.

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Волонтери запевняють, що не залишають тварин без догляду. Тим більше, що в пінгвінів наступного тижня почнеться шлюбний сезон, який океанаріум також планує висвітлювати онлайн.

Едвард та Ені полюбляють знайомитися з іншими мешканцями океанаріуму.

Penguins in the Amazon?!



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Пінгвіни часом просто милуються архітектурою будівлі.

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Не можуть пінгвіни проґавити й такі популярні свята, як День святого Патрика, який святкують 17 березня.

It's a #StPatricksDay penguin party! While we can't go out & party, the animals can! Our caretakers are committed to providing enriching activities (like edible shamrocks) for the animals with or without guests here to see it. Check in throughout the day to see more! pic.twitter.com/Xz1bXd2zk0 — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 17, 2020

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