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      У Чикаго закрили океанаріум для відвідувачів, а пінгвінів випустили з вольєрів: курйозні відео

      - Читать новость на русском
      Один з пінгвінів / instagram.com/shedd_aquarium/

      Океанаріум Шедда закрився для відвідувачів через коронавірус. Працівники випустили з вольєрів двох пінгвінів Едварда та Ені. Тепер вони вільно гуляють територією океанаріуму.

      Працівники діляться пригодами пінгвінів у твіттері та інстаграмі.

      Ще наслідки коронавірусу У Венеції безлюдні канали стали чистими: фото, відео

      Волонтери запевняють, що не залишають тварин без догляду. Тим більше, що в пінгвінів наступного тижня почнеться шлюбний сезон, який океанаріум також планує висвітлювати онлайн.

      Едвард та Ені полюбляють знайомитися з іншими мешканцями океанаріуму.

      Пінгвіни часом просто милуються архітектурою будівлі.

      Не можуть пінгвіни проґавити й такі популярні свята, як День святого Патрика, який святкують 17 березня.

      Що відомо про коронавірус у США

      • У США відомо про більш, аніж 2 500 випадки зараження коронавірусом.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Закрили парк розваг поблизу із Universal Studios у Голлівуді.
      • У Каліфорнії закрили відомий Діснейленд.
      • Через те, що у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус, у місті раніше за інших ввели надзвичайний стан.
      • США закрили пасажирське сполучення з ЄС, Великою Британією та Ірландією на 30 днів.
      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Коронавірус Covid-19 Світ тварин Курйозні новини
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