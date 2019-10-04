У ДБР відповіли на закиди партії Порошенка про "правову допомогу з Росії"

У Державному бюро розслідувань запевнили, що не зверталися і на планують звертатися до Росії по правову допомогу у кримінальному провадженні щодо російської агресії у Керченській протоці. Відтак поширена "Європейською солідарністю" заява не відповідає дійсності.

ДБР і справді веде розслідування у кримінальному провадженні про можливе зловживання з боку українських посадовців під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці, підтвердили у відомстві.

Цікаво: Про що допитували Порошенка у ДБР: коментар п'ятого президента

Втім у Бюро наголосили, що інформація про стан досудового розслідування у цьому провадженні розголошується виключно офіційно від імені ДБР. Натомість поширення будь-якої фейкової інформації може зашкодити як перебігу, так і результатам розслідування.

Дезінформація суспільства щодо залучення Державним бюро розслідувань до своєї роботи Росії підриває імідж ДБР та має на меті дискредитувати роботу нового правоохоронного органу,

– наголошується у заяві Бюро.

Резюмуючи, у ДБР закликали політиків не поширювати брехню та припинити дискредитаційну роботу правоохоронного органу.

Кримінальне переслідування Порошенка – заява Генпрокурора

Позаяк протягом останніх днів у всесвітній мережі все більше поширювалися чутки про те, що ГПУ буцімто вже має план арешту Петра Порошенка, такі чутки прокоментував і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

До слова: Рябошапка: Справу з Байденом розслідуємо, але жодного тиску немає

Очільник ГПУ запенив, що прокуратура не анонсує вручення підозр. Мовляв, потім державі дуже дорого обходиться процедура екстрадиції підозрюваних.

"У нас дійсно є справи проти колишніх та чинних політиків. Вже найближчим часом ви дізнаєтеся усі деталі", – сказав Рябошапка.

Про які фейки мовиться у заяві ДБР?П'ятий президент України Петро Порошенко вирішив залучити до команди своїх захисників російського правозахисника Іллю Новікова. Він, зокрема, захищав у Росії Надію Савченко, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та інших.



Все б нічого, але партія "Європейська солідарність" вирішила дуже яскраво подати цю інформацію. Згідно з заявою партії, Порошенко вдався до такого кроку через те, що "ДБР звернулося за правовою допомогою до Росії".