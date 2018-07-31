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У Демі Ловато виникли серйозні ускладнення після передозування наркотиками

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Демі Ловато
Демі Ловато / GettyImages

Американська співачка Демі Ловато, яка напередодні потрапила до лікарні після передозування наркотиками, досі перебуває у реабілітаційному центрі.

Про це повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що Демі Ловато страждає від нудоти та високої температури. У джерелі йдеться, що це одні з ускладнень, які пов'язані з передозуванням.

25 липня стало відомо, що Демі Ловато потрапила в лікарню з передозуванням наркотиками. Джерела розповіли, що під час госпіталізації зірці ввели налоксон – антидот при передозуванні. Представник співачки спростував чутки про передозування героїном, однак Демі Ловато не розповіла, який саме наркотик вживала. 

Читайте також: Співачка Демі Ловато оконфузилася на сцені перед передозуванням: відео

Цікаво, що Демі написала пісню Sober у 2018 році і присвятила її тривалій боротьбі з наркотичною залежністю.

Дивіться кліп Демі Ловато Sober:

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Музика Наркотики Лікування
Джерело: 24 Канал
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