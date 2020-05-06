У Дніпрі патрульні врятували цуценя, яке повисло на штирі: фото

Небайдужі люди та патрульні врятували життя цуценяті. Воно висіло на металевому штирі будівельного майданчика головою вниз. Ймовірно песика хтось викинув через загорожу – він висів досить високо.

Рятували цуценя вночі, саме тоді люди з декількох будинків поблизу почули відчайдушний гавкіт та викликали поліцію. Про це пише "Інформатор".

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Дочекавшись патрульних, декілька людей зайшли на територію будівельного майданчика, звідки доносився гавкіт. Там люди стали свідками жахливої картини: на металевому штирі вниз головою висіло цуценя. Його живіт був розпоротий, тому нутрощі частково випали.



Врятоване цуценя

Ситуація здавалася безвихідною, втім правоохоронці та небайдужі люди не здалися. Вони бережно зняли тваринку зі штиря та відвезли в цілодобову ветеринарну клініку.

На щастя, життєво важливі органи цуценя не постраждали. Йому зашили в живіт, закутали в м'який плед і зігріли. Малюка забрав до себе один із рятівників.

Найімовірніше, цуценя жбурнули через паркан. З якою метою і хто – невідомо.