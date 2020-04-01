У Дніпрі посилюють карантин: що забороняється робити

З п’ятниці, 3 квітня, у Дніпрі місцева влада посилює обмежувальні заходи на період карантину в межах боротьби з коронавірусом. Зокрема, місцева влада закриває всі громадські місця включно з парками. Також у багатоквартирних будинках буде заборонено робити ремонт.

Як розповів мер Дніпра Борис Філатов у ефірі одного з українських телеканалів, люди сприймають це погано, але місцева влада веде роз'яснювальну роботу. Тому треба потерпіти.

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Щодо ремонту в багатоквартирних будинках Філатов підкреслив, це ненормально, коли люди сидять на карантині, а їм у відповідь стукають молотками та перфораторами. Щоправда, за його словами, заборона не стосуватиметься новобудов.

Мер Дніпра додав, що місцева влада попросила храми надати список постійних парафіян, яким планують розвозити великодні продуктові набори. Їх централізовано освятять священники.

Важливо! Станом на 1 квітня у Дніпропетровській області підтвердили 9 випадків зараження коронавірусом. Щоправда, один пацієнт вже одужав. Летальних випадків не було. Загалом в Україні – 669 хворих на коронавірус, 17 із них померли.



З 26 березня громадський транспорт Дніпра перевозить лише працівників підприємств, "що забезпечують критично важливі сфери життя міста".

Зауважимо, що за 31 березня в Дніпрі оштрафували п'ять осіб на 17 тисяч гривень за порушення карантинних заходів.

До слова, на Буковині Держкомісія техногенно-екологічної безпеки запровадила особливий режим в’їзду та виїзду. Щоправда. Наразі невідомо, від коли він почне діяти.

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Україна на карантині: основне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.

Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Окрім того, від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



По всій Україні – надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу