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      У Дніпрі розшукують чоловіка, який нападав на жінок – фоторобот

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      Поліція Дніпра розшукує нападника / unsplash.com

      В одному з районів Дніпра чоловік за тиждень скоїв серію нападів на жінок. Зараз його розшукують правоохоронці.

      За тиждень чоловік напав на шість жінок. Як повідомляють у пресслужбі Дніпропетровської поліції, усі напади сталися в одному і тому ж районі – в Амур-Нижньодніпровському.

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      Нападник бив незнайомих йому жінок по обличчю. За описами постраждалих правоохоронці створили фоторобот нападника.


      Фоторобот чоловіка, який нападав на жінок у Дніпрі / dp.npu.gov.ua

      Це чоловік 25-30 років, худорлявої статури, зростом приблизно 175 см. Волосся темно-русяве, довге, без бороди чи вусів. Обличчя худе із впалими щоками та широкими вилицями.

      Був одягнутий в куртку чорного або темно-синього кольору, спортивні штани або світло-блакитні джинси.

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      Теги: Кримінал Жертви Новини Дніпра
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