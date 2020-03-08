У Дніпрі закрили аеропорт через знайдені боєприпаси у землі

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" тимчасово призипунив свою роботу через виявлення боєприпасів часів Другої світової війни.

Повідомлення про знахідку надійшло у ДСНС 7 березня. Її виявили під час проведення земельних робіт на території відомчої заправочної станції аеропорту. Про це йдеться на сайті відомства.

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Станом на 18:00 рятувальники призупинили вилучення боєприпасів через можливу наявністю в землі інших вибухонебезпечних предметів. Робота аеропорту тимчасово призупинена.

Продовження робіт запланували на 8 березня.

Аеропорт "Дніпропетровськ" на своєму сайті вже опублікував інформацію щодо скасування і затримки рейсів.



Розклад рейсів станом на 8 березня 9:20 / Скріншот

Які рейси перенесли або скасували в аеропорту "Дніпропетровськ" – шукайте в онлайн-таблі



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