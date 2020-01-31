У Дніпрі жінка пропонувала хабар поліції за інформацію про трупів
У Дніпрі затримали представницю компанії ритуальних послуг, яка намагалась підкупити начальника відділення поліції.
Співробітниця фірми обіцяла систематичну "винагороду" за інформацію щодо померлих осіб, повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Читайте також: Зловмисники за 5 мільйонів доларів спробували підкупити голову Фонду держмайна
Правоохоронець попередив жінку про її протиправні дії Також повідомив про це своєму керівництву. Суму у розмірі 5 тисяч доларів вилучили як речовий доказ.
Жінку затримали під час дачі хабаря / Фото: Нацполіція
Поліція відкрила кримінальне провадження. За підкуп поліцейського жінці загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Співробітницю ритуальних послуг затримали під час підкупу поліції – відео: