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      У Дніпрі жінка пропонувала хабар поліції за інформацію про трупів

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      Жінка пропонувала хабар за трупи / facebook.com

      У Дніпрі затримали представницю компанії ритуальних послуг, яка намагалась підкупити начальника відділення поліції.

      Співробітниця фірми обіцяла систематичну "винагороду" за інформацію щодо померлих осіб, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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      Правоохоронець попередив жінку про її протиправні дії Також повідомив про це своєму керівництву. Суму у розмірі 5 тисяч доларів вилучили як речовий доказ.

      поліція хабар
      Жінку затримали під час дачі хабаря / Фото: Нацполіція

      Поліція відкрила кримінальне провадження. За підкуп поліцейського жінці загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

      Співробітницю ритуальних послуг затримали під час підкупу поліції – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Хабар Новини Дніпра
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