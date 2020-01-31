У Дніпрі жінка пропонувала хабар поліції за інформацію про трупів

У Дніпрі затримали представницю компанії ритуальних послуг, яка намагалась підкупити начальника відділення поліції.

Співробітниця фірми обіцяла систематичну "винагороду" за інформацію щодо померлих осіб, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Правоохоронець попередив жінку про її протиправні дії Також повідомив про це своєму керівництву. Суму у розмірі 5 тисяч доларів вилучили як речовий доказ.



Жінку затримали під час дачі хабаря / Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження. За підкуп поліцейського жінці загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Співробітницю ритуальних послуг затримали під час підкупу поліції – відео: