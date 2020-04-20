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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У дружини рятувальника підтвердили COVID-19: на самоізоляції опинилася пожежна частина

      - Читать новость на русском
      Рятувальники / znaj.ua

      У дружини рятувальника на Харківщині підтвердили COVID-19. Через це на самоізоляцію пішов весь склад варти пожежно-рятувальної частини. Наразі точної кількості самоізольованих у ДСНС не повідомляють.

      Жінку госпіталізовано з пневмонією, у неї підтвердився діагноз COVID-19. Про це повідомило видання KHARKIV Today з посиланням на інформацію помічника начальника Головного управління ДСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна.

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      Наразі пожежники почувають себе нормально, проте їм ще мають зробити аналіз на COVID-19. При цьому спікер не повідомив, про яку кількість співробітників пожежної частини на самоізоляції йде мова.

      Представник ДСНС заявив, що на роботу пожежної частини в Куп'янському районі не вплине ізоляція частини рятувальників. Співробітників з інших районів туди поки не планують посилати.

      Підрозділ знаходиться в бойовому розрахунку і готовий виконувати всі завдання. Людей вистачає, все залишається в штатному режимі, ми просто видозмінили графік чергувань, 
      – заявив Ігор Лупандін

      "Графік у рятувальників може бути різним: доба – троє, двоє діб працює і чотири дні відпочиває. Зараз ми переглянемо їх графік так, щоб підрозділ завжди залишалося в боєготовності", – додав Лупандін.

      Наразі визначили коло спілкування жінки з COVID-19 – це 49 контактних осіб. Це – родичі, колеги і медики, всі вони добре себе почувають, але знаходяться на самоізоляції.


      Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України ДСНС Новини Харкова
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