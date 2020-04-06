У ДТП на Львівщині загинули двоє молодих поліцейських: фото

На Львівщину в аварії загинули двоє 19-річних поліцейських – капрал поліції Ігор Цюпка та молодший інспектор-кінолог Юрій Савка. Загиблі були друзями дитинства: разом вчилися, разом прийшли на службу у поліцію.

Про трагічний випадок інформує пресслужба Нацполіції Львівської області. Водночас, там не вказують подробиць ДТП.

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Від імені усієї великої родини поліції Львівщини висловлюю глибокий сум з приводу трагічної загибелі двох наших товаришів по службі – дев’ятнадцятирічного Ігоря Цюпки та Юрія Савки, якому за кілька тижнів мало виповнитись двадцять років,

– зауважив начальник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

Він назвав те, що трапилось трагедією та додав, що зробить усе можливе, аби підтримати сім’ї хлопців.



У ДТП на Львівщині загинули поліцейські Ігор Цюпка та Юрій Савка / Колаж 24 каналу

Зі свого боку редакція 24 каналу теж висловлює слова співчуття сім’ям та близьким загиблих правоохоронців.