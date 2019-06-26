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      У Харкові на проспекті Григоренка почали повертати таблички з іменем Жукова

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      Свіжі таблички на перейменованому проспекті у Харкові
      Свіжі таблички на перейменованому проспекті у Харкові / UA: Харків

      Увечері у вівторок, 25 червня, в Харкові на проспекті, якому раніше міська рада повернула ім'я маршала Георгія Жукова, почали міняти таблички.

      UA: Харків повідомялє, що нові вказівники помітили на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31. Місцевий житель Сергій Тимохін розповів, що його знайомий, мешканець одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються вдертися невідомі.

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      Чоловік вийшов на вулицю і помітив, що вікна у сусідів цілі, однак помітив, що вказівники на будинку змінені.

      Чому це відбувається вночі? Сказали, що вночі цього робити не варто. По-перше, це турбує мешканців. По-друге, я розумію, що є рішення, треба показати всі папери і зробити це вдень, щоб це було не, як у крадіїв...,
      – розповів Тимохін.

      У Харкові замінили вказівники
      Змінені вказівники на одному з будинків

      Зазначається, що на місце викликали правоохоронців і патрульні попросили робочих припинити роботи до середи.

      У Харкові замінили вказівники
      Нові вказівники, які розвішують на будинки

      Люди, які змінювали таблички, не представилися, а лише повідомили, що діють на підставі угоди.

      Рішення про перейменування проспекту іменем Жукова депутати міськради розглянули 19 червня. Так, "за" проголосували 59 депутатів, проти – 13. Ще 13, включно із самим Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, не голосували. 21 червня Кернес підписав рішення міськради.

      Що відомо про перейменування проспекту в Харкові іменем Жукова?

      8 травня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче повернути одному з проспектів міста ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Відповідні петиції зареєстровані на сайті міськради Харкова. Кернес пообіцяв, якщо ці петиції наберуть необхідні 5 тисяч голосів, то він зробить усе залежне від міської влади, аби втілити ці пропозиції в життя.

      Проти повернення проспекту імені Жукова виступили громадські активісти. Зокрема, вони пікетували з'їзд партії "Довіряй ділам" Кернеса і мера Одеси Геннадія Труханова та знесли бюст Жукову, розташований на проспекті Григоренка.

      Чому перейменування проспекту на ім’я Жукова порушує закон? Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

      Дивіться відео від 24 каналу про те, хто такий маршал Жуков:


       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Харкова Декомунізація
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