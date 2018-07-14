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У Харкові на тротуарі автомобіль збив дитину у візочку: п’ятимісячне маля загинуло

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У Харкові на тротуарі автомобіль збив дитину у візочку
У Харкові на тротуарі автомобіль збив дитину у візочку / Фото прес-служби поліції

У суботу, 14 липня, у Харкові на проспекті Гагаріна близько 18.00 сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло п’ятимісячне немовля.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини. 

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Попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. В результаті чого зачепив коляску, в якій знаходився малюк. Від удару дитину викинуло з коляски,
– йдеться у повідомленні поліції. 

20-річна мати хлопчика внаслідок аварії не постраждала, але через хвилювання дівчина втратила свідомість. Постраждалих госпіталізували до лікарні. В наслідок отриманих травм п'ятимісячний малюк помер.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини пригоди встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.


Фото з місця смертельної ДТП

 

 

 

Теги: Аварії та ДТП Кримінальні новини Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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