У Харкові на тротуарі автомобіль збив дитину у візочку: п’ятимісячне маля загинуло

У суботу, 14 липня, у Харкові на проспекті Гагаріна близько 18.00 сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло п’ятимісячне немовля.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

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Попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. В результаті чого зачепив коляску, в якій знаходився малюк. Від удару дитину викинуло з коляски,

– йдеться у повідомленні поліції.

20-річна мати хлопчика внаслідок аварії не постраждала, але через хвилювання дівчина втратила свідомість. Постраждалих госпіталізували до лікарні. В наслідок отриманих травм п'ятимісячний малюк помер.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини пригоди встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.



Фото з місця смертельної ДТП