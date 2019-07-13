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      У Харкові переповнена маршрутка спалахнула під час руху: відео пожежі

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      Вогонь охопив маршрутку в Харкові
      Вогонь охопив маршрутку в Харкові / tsn.ua

      У Харкові вщент переповнена маршрутка загорілася просто під час руху. Загорівся автобус за маршрутом №61 "Центральний ринок – вулиця Новий побут" на Курилівській. У аварії ніхто не постраждав.

      Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 13:50, 13 липня, повідомив речник ДСНС Харківщини Ігор Лупандін.

      До слова: 10-річний хлопчик сів за кермо батькового авто і загинув у ДТП: фото

      За його словами, водій маршрутки побачив дим у салоні, зупинив автобус і висадив пасажирів.

      Автобус був переповнений пасажирами. Люди встигли вибігти, ніхто не постраждав. Очевидці безуспішно намагались ліквідувати пожежу до приїзду рятувальників,
      – повідомляють користувачі соцмереж.

      Нещодавні пожежі за участі автобусів
      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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