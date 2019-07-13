У Харкові переповнена маршрутка спалахнула під час руху: відео пожежі
У Харкові вщент переповнена маршрутка загорілася просто під час руху. Загорівся автобус за маршрутом №61 "Центральний ринок – вулиця Новий побут" на Курилівській. У аварії ніхто не постраждав.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 13:50, 13 липня, повідомив речник ДСНС Харківщини Ігор Лупандін.
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За його словами, водій маршрутки побачив дим у салоні, зупинив автобус і висадив пасажирів.
Автобус був переповнений пасажирами. Люди встигли вибігти, ніхто не постраждав. Очевидці безуспішно намагались ліквідувати пожежу до приїзду рятувальників,
– повідомляють користувачі соцмереж.
Нещодавні пожежі за участі автобусів
Джерело: 24 канал
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