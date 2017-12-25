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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У Харкові підірвали машину високопоставленого поліцейського

11:34, сьогодні 2862 Читать новость на русском
Під авто чиновника поставили гранати
Під авто чиновника поставили гранати / Фото з відкритих джерел

Вранці 25 грудня у дворі одного з будинків Харкова підірвали машину екс-заступника начальника Нацполіції в Харківській області, начальника відділу оперативних розробок в східному регіоні Миколи Черемухіна.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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В результаті вибуху ніхто не постраждав.

"Кажуть, було чути вибух о 7:30. А під машиною виявили ще три гранати, які не розірвались. Швидше за все, заклали, 4 гранати, які мали вибухнути при початку руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", – сказало джерело.

У відділі комунікацій Нацполіції в Харківській області, пообіцяли прокоментувати ситуацію найближчим часом.

Теги: Новини України Вибух Новини Харкова Поліція
Джерело: 24 Канал
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