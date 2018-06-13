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У Харкові підірвали та обікрали банкомат: фото та відео

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У Харкові підірвали банкомат
У Харкові підірвали банкомат / hk.npu.gov.ua

У Харкові вночі 13 червня невідомі підірвали банкомат Ощадбанку і забрали звідти гроші. Сума викрадених грошей наразі не відома.

Інцидент стався близько 4-ї ранку на вулиці Краснодарській, що в Немишлянському районі, повідомляє прес-служба поліції Харкова. Ніхто не постраждав.

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Вибух у Харкові
Вибух у Харкові: невідомі підірвали банкомат

У Харкові підірвали банкомат
Наразі не відомо, яку суму викрали зловмисники

Вибухотехніки встановили, що зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

У Харкові підірвали банкомат
Банкомат у харкові підірвали саморобною вибухівкою

У Харкові підірвали банкомат
У Харкові підірвали банкомат "Ощадбанку"

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази і направили їх на експертизу. Наразі поліцейські встановлюють обставини та осіб, причетних до події. Суму викрадених грошей встановлюють.

У Харкові підірвали банкомат
Правоохоронці вилучили речові докази

У Харкові підірвали банкомат: дивіться відео

 

Теги: Новини України Вибух Новини Харкова Поліція Кримінальні новини Ощадбанк Пограбування
Джерело: 24 канал
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