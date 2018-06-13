У Харкові підірвали та обікрали банкомат: фото та відео

У Харкові вночі 13 червня невідомі підірвали банкомат Ощадбанку і забрали звідти гроші. Сума викрадених грошей наразі не відома.

Інцидент стався близько 4-ї ранку на вулиці Краснодарській, що в Немишлянському районі, повідомляє прес-служба поліції Харкова. Ніхто не постраждав.

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Вибух у Харкові: невідомі підірвали банкомат



Наразі не відомо, яку суму викрали зловмисники

Вибухотехніки встановили, що зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.



Банкомат у харкові підірвали саморобною вибухівкою



У Харкові підірвали банкомат "Ощадбанку"

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази і направили їх на експертизу. Наразі поліцейські встановлюють обставини та осіб, причетних до події. Суму викрадених грошей встановлюють.



Правоохоронці вилучили речові докази

У Харкові підірвали банкомат: дивіться відео