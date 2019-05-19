У Харкові пройшли змагання "Ігри героїв" для поранених українських захисників

У Харкові на площі Свободи відбулися вже треті "Ігри героїв". Це національні змагання, участь в яких беруть бійці, поранені на війні з Росією. Сучасні герої демонстрували і собі, і одне-одному і простим українцям, що незламний дух здатен впорядкувати й скалічене тіло.

"Капітон Лі" – харків'янин, за долю якого в березні 2016 року переживала вся Україна. Тоді 24-річний доброволець підірвався на міні в Широкиному та втратив ногу.

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Зараз чоловік занурився у спорт і вкотре став учасником "Ігор героїв".



Учасник змагань

Ну, немає у мене чогось, ну, немає, так немає. Що тепер зробити? Я ж не приклею. Нога не відросте. Треба рухатися далі в спорті, ще в чомусь,

– сказав учасник "Ігор героїв" "Капітон ЛІ".

Змагання з кросфіту для військових із серйозними травмами в Україні проходять вчетверте і вже втретє базуються в Харкові.

Щороку "Ігри героїв" підвищують планку складності. Навіть досвічені судді дивуються – ветерани вимагають нових елементів, і готові до всього.

Це, як підготовка спецназу, вони повинні бути готові до всього. Вони ніколи не знають, що їх чекає на змаганнях, і тому хлопці йдуть ніби в невідомість,

– заявив суддя змагань Аркадій Рубін.

Дмитро Котов прийняв бойову травму і зміг реабілітуватися саме завдяки спорту.

"Натрапила наша група на міну. Це було в сірій зоні. Вона вибухнула, і я залишився без двох ніг", – розповів учасник "Ігор героїв" Дмитро Котов.

Найсильніші серед Героїв визначені, незважаючи на спеку, 3 години змагань, десяток зроблених вправ.



Переможці "Ігор героїв"

Віктор Бєрнов отримав медаль, як найсильніший серед аматорів. Та каже їхав не за нагородами, а з благою метою. Цьогоріч на "Іграх героїв" збирали гроші на операцію Климу Клименку, хлопчику пораненому в Краматорську.