У Харкові сталася бійка під час проросійського мітингу: відео

У Харкові проросійський мітинг, організований місцевим осередком партії ОПЗЖ, завершився бійкою із застосуванням сльозогінного газу.

Біля стін Харківської ОДА зібралися близько семи осіб, серед яких перебував і скандальний проросійський ексдепутат Андрій Лесик. Про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.

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Лесик анонсував мітинг "на підтримку розвитку, захисту російської мови" на своїй сторінці у фейсбук-сторінці.

Дивіться відео бійки у Харкові:

На "мітинг" прийшли і більшість проукраїнських організацій, які спробували прогнати Лесика.

Активісти "Нацкорпусу" прорвалися до ексдепутата і стали виштовхувати його у бік від Харківської ОДА. Зав'язалася бійка, Лесик отримав кілька ударів по обличчю.



Сутички на мітингу у Харкові / Фото kh.depo.ua