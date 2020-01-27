14:48
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      У Харкові сталася бійка під час проросійського мітингу: відео

      2303 Читать новость на русском
      Бійка у Харкові / kh.depo.ua

      У Харкові проросійський мітинг, організований місцевим осередком партії ОПЗЖ, завершився бійкою із застосуванням сльозогінного газу.

      Біля стін Харківської ОДА зібралися близько семи осіб, серед яких перебував і скандальний проросійський ексдепутат Андрій Лесик. Про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.

      До теми: Кернес намагається повернути проспекту у Харкові ім’я Жукова: фото документа

      Лесик анонсував мітинг "на підтримку розвитку, захисту російської мови" на своїй сторінці у фейсбук-сторінці.

      Дивіться відео бійки у Харкові:

      На "мітинг" прийшли і більшість проукраїнських організацій, які спробували прогнати Лесика.

      Активісти "Нацкорпусу" прорвалися до ексдепутата і стали виштовхувати його у бік від Харківської ОДА. Зав'язалася бійка, Лесик отримав кілька ударів по обличчю.


      Сутички на мітингу у Харкові / Фото kh.depo.ua

      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні
      11653
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова Російська пропаганда Сутички
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 102
      сьогодні , 13:37 Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв
      Ігор Саджениця 7383
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      9026
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1323
      сьогодні , 13:07 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 1408
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук