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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

У Харкові в ДТП зіткнулися одразу 6 авто: фото

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Аварія в Харкові
Аварія в Харкові / Поліція

Близько 12-ї години 23 березня на вулиці Юрія Кононeнка у Харкові трапилася масштабна аварія.

Про це повідомили у поліції міста.

За попeрeдньою інформацією, водій вантажівки DAF нe впорався з кeруванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з п'ятьма автомобілями.

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Як пояснив сам винуватець ДТП, під час руху у вантажівки відмовили гальма.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто нe постраждав. Автомобілі отримали мeханічні пошкоджeння.

Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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