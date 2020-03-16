У Харкові влаштували велику штовханину через безкоштовні маски: відео

У Харкові сталася масову штовханину через безкоштовні медичні маски. Їх роздавали для того, щоб люди могли захиститися від коронавірусу.

Здебільшого по безкоштовні маски прийшли люди похилого віку, відео довжелезної черги з’явилось у соцмережах.

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Охочі отримати маску стали у довжелезну чергу, у якій регулярно виникала штовханина. Демонстративно роздати тисячу масок під будівлею міськради вирішив адвокат і громадський діяч Анатолій Родзинський.

Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори. Під час звернення до українців 13 березня Володимир Зеленський наголосив, що маски, дезінфектори будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною.



Водночас спроби незаконного вивезення масок особистого захисту стали частішими, ніж контрабанда цигарок.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу