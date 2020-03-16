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      У Харкові влаштували велику штовханину через безкоштовні маски: відео

      - Читать новость на русском
      У Харкові черги і штовханина через безкоштовні маски / Unsplash

      У Харкові сталася масову штовханину через безкоштовні медичні маски. Їх роздавали для того, щоб люди могли захиститися від коронавірусу.

      Здебільшого по безкоштовні маски прийшли люди похилого віку, відео довжелезної черги з’явилось у соцмережах.

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      Охочі отримати маску стали у довжелезну чергу, у якій регулярно виникала штовханина. Демонстративно роздати тисячу масок під будівлею міськради вирішив адвокат і громадський діяч Анатолій Родзинський.

      Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори. Під час звернення до українців 13 березня Володимир Зеленський наголосив, що маски, дезінфектори будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною. 

      Водночас       спроби незаконного вивезення масок особистого захисту стали частішими, ніж контрабанда цигарок.

      Як правильно користуватися маскою
      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Новини політики Новини Харкова
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