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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Харкові заборонили відвідувати кладовища, їх посилено охоронятиме поліція: деталі

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      Вхід на кладовища буде закритий у період з 25 квітня до 4 травня / Ілюстративне фото

      Через карантин та епідемію COVID-19 у Харкові обмежать роботу місцевих кладовищ. Це може стосуватися будь-яких заходів, окрім поховання померлих.

      Обмежувальні заходи на кладовищах Харкова діятимуть в період з 25 квітня по 4 травня. Про це інформує пресслужба міської ради Харкова.

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      Обмеження вводять через постанову головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, яка спрямована на протидію поширенню COVID-19.

      Таким чином, пройти на харківські кладовища в поминальні дні жителі та гості міста не зможуть, оскільки ворота і хвіртки будуть закриті,
      – наголошують у мерії.

      При цьому обмеження не стосуються ритуальних обрядів поховання померлих: похорони в ці дні проходитимуть за умови дотримання протиепідемічних правил. У церемоніях зможуть взяти участь не більше 10 осіб, відстань між присутніми має становити 1,5 метра. Присутні мають мати захисні маски та рукавички.

      Водночас, слідкувати за дотриманням правил та безпекою громадян будуть майже 3 000 правоохоронців. Вони патрулюватимуть поблизу кладовищ у Харківській області.

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      "Всього на Харківщині є понад дві тисячі кладовищ, але у нас і у Нацгвардії вистачить сил, щоб біля кожного з них був патруль. Заходити на територію ми не будемо, крім випадків порушення громадського порядку і злочинів. Те, що кладовища закрили, дає нам право діяти рішуче і відповідно до законодавства не допустити людей ", – розповів глава Нацполіції Харківської області Валерій Сокуренко.

      Яка ситуація з коронавірусом на Харківщині? Там COVID-19 станом на 23 квітня підтвердили у 101 людини, одужали – 2 осіб. Летальних випадків у регіоні не фіксували.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини Харкова Новини України
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