У Харкові затопило станцію метро: деталі

У Харкові добряче підтопило одну зі станцій метрополітену. Як повідомили очевидці, вода текла сходами, заливаючи платформу.

Виявилося, що в одному з трубопроводів з'явився прорив, вода пройшла підземними переходами й залила платформу, пояснили у прес-службі комунального підприємства.

Читайте також: Що зміниться в будівництві станцій метро в Україні

Фото та відео активно поширювали користувачі соцмереж. На щастя, терпіти незручності пасажирам довелось недовго. Аварію ліквідували за 20 хвилин.

Дивіться відео: у Харкові затопило станцію метро

Раніше в американському місті Бостон сталася аварія на одній із ліній метрополітену. Там із рейок зійшов поїзд. В результаті інциденту травми отримали 10 людей.