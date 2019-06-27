13:05
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Харкові затопило станцію метро: деталі

      578 Читать новость на русском
      У Харкові на станції метро "Московський проспект" стався потоп
      У Харкові на станції метро "Московський проспект" стався потоп / www.ukrinform.ua

      У Харкові добряче підтопило одну зі станцій метрополітену. Як повідомили очевидці, вода текла сходами, заливаючи платформу.

      Виявилося, що в одному з трубопроводів з'явився прорив, вода пройшла підземними переходами й залила платформу, пояснили у прес-службі комунального підприємства.

      Читайте також: Що зміниться в будівництві станцій метро в Україні

      Фото та відео активно поширювали користувачі соцмереж. На щастя, терпіти незручності пасажирам довелось недовго. Аварію ліквідували за 20 хвилин.

      Дивіться відео: у Харкові затопило станцію метро

      Раніше в американському місті Бостон сталася аварія на одній із ліній метрополітену. Там із рейок зійшов поїзд. В результаті інциденту травми отримали 10 людей.

      blog_ava
      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      сьогодні
      5106
      Теги: Новини України Новини Харкова Метро
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      сьогодні , 13:00 Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      Світлана Попова 185
      Ліси рубають – штрафи зростають
      сьогодні , 10:01 Ліси рубають – штрафи зростають
      Все про екологію 671
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      26 червня , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      9308
      Йдемо на дно: як руйнується система захисту України
      сьогодні , 08:40 Йдемо на дно: як руйнується система захисту України
      Олексій Чибісов 2714
      Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      сьогодні , 08:02 Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      4737
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук