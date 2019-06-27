У Харкові затопило станцію метро: деталі
У Харкові добряче підтопило одну зі станцій метрополітену. Як повідомили очевидці, вода текла сходами, заливаючи платформу.
Виявилося, що в одному з трубопроводів з'явився прорив, вода пройшла підземними переходами й залила платформу, пояснили у прес-службі комунального підприємства.
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Фото та відео активно поширювали користувачі соцмереж. На щастя, терпіти незручності пасажирам довелось недовго. Аварію ліквідували за 20 хвилин.
Дивіться відео: у Харкові затопило станцію метро
Раніше в американському місті Бостон сталася аварія на одній із ліній метрополітену. Там із рейок зійшов поїзд. В результаті інциденту травми отримали 10 людей.
Джерело: 24 канал
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